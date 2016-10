Winterlingen (are). Verhandlungen über den Kauf des Hauses Marktstraße 68 wird die Gemeinde aufnehmen. Der Kaufentschluss war in einer Sondersitzung des Gemeinderats im August gefallen. Bürgermeister Michael Maier wurde ferner ermächtigt, mit zwei Medizinern aus Sigmaringen einen Mietvertrag über die Nutzung des Gebäudes als Ärztehaus zu schließen. Maier erklärte dazu, es sei gelungen, eine drohende Versorgungslücke zu schließen. In Winterlingen gab es noch bis vor kurzem vier Allgemeinmediziner, von denen sich einer zur Ruhe gesetzt und seine Praxis an eine Nachfolgerin übergeben hat. Nun geht ein weiterer Arzt in den Ruhestand.