Winterlingen "Unverzichtbar für jede Gemeinde"

Präsidiumsmitglied Hendrik Rohm vom Turngau Zollern-Schalksburg berichtete vom Erfolg des TSV Stetten am kalten Markt, der 2016 die Sterne des Sports auf Kreisebene in Bronze gewonnen habe, und über die Lizenzausbildungen für Übungsleiter in den Vereinen.

Für Auflockerung sorgten vier Funkenmariechen aus Truchtelfingen sowie einige Turnerinnen des TSV Harthausen mit akrobatischen Darbietungen, die mit viel Beifall belohnt wurden. Einblicke ins Thema "Gymwelt – Gymnastik und Fitness im Verein" gab Stephan Scheel vom Schwäbischen Turnerbund mit seinem Vortrag, ehe eine Vorschau auf 2017 folgte.

Waltraud Manter, Vizepräsidentin des Turngau Hohenzollern, ernannte dessen langjähriges Mitglied Jürgen Nastulla vom TSV Harthausen zum Ehrenmitglied und überreichte ihm eine Urkunde. Kai Dittmann vom TV Mengen wurde für seine Erfolge beim Landesturnfest in Ulm geehrt, wo er in den Kategorien Schwimmfünfkampf und Freistil über 100 Meter den ersten Rang erreichte. Auch Leichtathlet Conrad Heinemann vom TSV Gammertingen wurde für seine Leistungen geehrt: Er belegte bei seinem Lauf über 800 Meter und bei seinem ersten Lauf über 2000 Meter den dritten Platz in Baden-Württemberg.

Geehrt wurde Yvonne Pfänder vom Sportclub Sigmaringendorf für das Belegen des dritten Platzes im Wahlwettkampf der Frauen in der Altersgruppe 35 bis 39 Jahre beim Landesturnfest in Ulm. Für ihre sportlichen Leistungen in Ulm geehrt wurde außerdem Alba Uhl vom TV Bingen für den ersten Platz beim Gerätewettkampf in der Altersklasse 14 Jahre sowie für den ersten Platz beim Landesfinale in Leinfelden-Echterdingen in der Kategorie "P-Stufen Gerätturnen offene Klasse".