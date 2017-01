Winterlingen Unterwegs mit den Schneeschuhen

Winterlingen-Harthausen. Bei ausreichender Schneelage führt Alb-Guide Sabine Froemel am Samstag, 14. Januar, eine Schneeschuhwanderung rund um die Harthauser Heide. Treffpunkt der Tour ist in Harthausen am Friedhof um 13.30 Uhr. Am Sonntag, 15. Januar, findet die Schneeschuhwanderung zur selben Uhrzeit zwischen Benzingen und Blättringen statt. Schneeschuhe können beim Alb-Guide gegen Gebühr geliehen werden. Eine geringe Teilnahmegebühr ist ebenfalls zu entrichten. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Personen begrenzt. Eine Teilnahme ist nur unter Voranmeldung beim Alb-Guide unter der Telefonnummer 07577/76 26 oder 0151/53 68 64 50 möglich.