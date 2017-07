Winterlingen Umbau der Schule gut im Zeitplan

Ansonsten zeigte er sich zufrieden – die Unterstützung der Gemeinde sei toll, und es sehe ganz gut aus in Sachen Lehrerversorgung. Momentan ist die Schulleitung damit beschäftigt, die verfügbaren Lehrerstunden von je 45 Minuten in den neuen, 60-minütigen Rhythmus des Unterrichtsmodells umzurechnen. Der Unterricht startet im neuen Schuljahr um 7.45 Uhr mit einem einstündigen Block, gefolgt von einer 20-minütigen Frühstückspause. Es folgt ein 90-minütiger Unterrichtsblock, dann sind erneut 20 Minuten Pause. Nach weiteren 60 Minuten Unterricht oder Freiarbeit geht es zwischen 11.55 Uhr und 13 Uhr in die Mittagsbetreuung und zum Essen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beschäftigen sich die Schüler anschließend bis 15.45 Uhr in der Lernwerkstatt, in den Arbeitsgemeinschaften oder mit zusätzlichem Unterricht.

"Wir freuen uns, dass wir auch die Zusatzangebote der Verlässlichen Grundschule und der Erweiterten Verlässlichen Grundschule in den Räumen im Schulgebäude haben werden", ließ Gayer die Gemeinderäte wissen. Er ist zuversichtlich, dass zumindest die baulichen Veränderungen bis zum Schuljahresbeginn im September vollständig abgeschlossen sein werden.