Winterlingen Tröstende Lieder vermitteln Wärme

Nach weiteren Liedern trat Oliver Geiger mit drei Orgelstücken auf und entzückte das Herz der Klassikliebhaber mit Johann Sebastian Bach. Aber auch gewöhnliche Gemeindelieder aus dem evangelischen Gesangbuch fehlten bei dem Auftritt des "cantus iuvenis" mit "Gott gab uns Atem" und mit "Hirte deiner Schafe" nicht. Mit "Ich glaube" von Udo Jürgens war auch ein Song dabei, der sich aus säkularer Sicht an Frieden und Mitmenschlichkeit richtet. Mit "For the Beauty of the Earth" von John Rutter gab es "ein Stück, das die Wunder dieser Welt preist, eine Lobeshymne auf den Schöpfer der Erde von einem der bedeutendsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik der Gegenwart", wie ein Chormitglied erklärte. Mit dem "Ave Maria" nach William Gomez am Ende des Auftritts bot das Konzert auch etwas für die katholischen Zuhörer.

Nach langem Applaus gab es noch eine einstudierte Zugabe: "Geh unter der Gnade. Geh mit Gottes Segen. Geh in seinem Frieden, was auch immer du tust." Pfarrer Ernst Nestele dankte im Namen der Kirchengemeinde und lud auf den 10. Dezember und zweiten Advent ein zu einem gemeinsamen Singen mit dem "cantus iuvenis".

"Niveauvolles Singen, Spaß und Kameradschaft" liegen den Chören nach eigenen Angaben am Herzen. Geprobt wird freitags von 18 bis 20 Uhr im Musiksaal der Grund- und Hauptschule in Winterlingen. Der Kinderchor probt donnerstags ab 17.15 Uhr und der Jugendchor donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr, jeweils an gleicher Stelle. "Wir freuen uns über jedes neue Gesicht", heißt es auf der Internetseite der Chöre.