Winterlingen Tiefsinnig, musisch und humorvoll

Als Multitalente spielten, sangen und alberten sich die vier durch die "Unterhaltungsmusikgeschichte der Region". Die "Feuerwerksmusik" von Georg Friedrich Händel brachte das Barock und damit eine feierliche Stimmung nach Winterlingen. Und das wohl bekannteste oberschwäbische Volkslied durfte im Repertoire natürlich keinesfalls fehlen: "Auf der Schwäb’sche Eisenbahne".

Mal durften die Besucher eine Rassel halten, mal durften sie im richtigen Moment Korken mit einer Luftpumpe in die Menge schießen, mal hielten sie Bilder in die Höhe, damit auch jeder Zuschauer wusste, bei welcher Strophe der Schwäb’schen Eisenbahne man gerade war.

Und das Publikum ging mit. Da wurden Kommentare in Richtung Bühne gerufen, da rasselte man kollektiv mit dem Schlüsselbund, um eine Ziegenherde akustisch aufleben zu lassen, da zählte man auf Schwäbisch den Takt an. Und dann fanden sich doch spontan Talente im Saal, die zum Monty-Python-Song "Always Look on the Bright Side Of Life" den fröhlichen Refrain pfiffen. Da blieb kein Auge trocken.

Ein Gag folgte dem nächsten. Sei es, dass beim Tigerrap plötzlich eine Plüschkatze zum schwäbischen Text "wo isch die Katz" auftauchte oder dass Karlheinz auf der Trompete im Luis-Armstrong-Stil einen Blues spielte – mit Afro-Perücke auf dem Kopf. Bei all dem Klamauk merkte man doch deutlich, dass es sich um hervorragende Musiker handelt.

Musikdirektor Karlheinz Vetter an der Trompete leitet eine Musikschule am Bodensee, Eugen Maucher, ebenfalls Trompeter, ist Dirigent der Original-Bauernkapelle Oberschwaben, Thomas Räth mit seiner Posaune ist als Musikpädagoge, als Kreisverbandsdirigent und als Leiter eines Musikvereins im Allgäu tätig, und Bernhard Bitterwolf mit dem Bariton war mehrjähriger Regionsdirigent des Schwäbischen Chorverbandes und gilt als Interpret überlieferter oberschwäbischer Volksmusik, Komponist und Multitalent. Er war übrigens schon einmal im Winterlinger K3 zu Gast: mit seinem Soloprogramm.