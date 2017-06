Winterlingen Tiefe Freundschaft mit Happy End

Winterlingen. Das Stück "Die besten Tage meines Lebens" von Frank Pinkus ist wegen des Erfolges weiterhin im Programm der Kleinkunstbühne K3. Die nächsten Aufführungen sind am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, jeweils ab 20 Uhr. Klaus und Anna müssen ihren Ehepartnern Rede und Antwort stehen, denn sie sind miteinander gesehen worden. Und während die beiden Protagonisten dem Publikum, das in die Rolle der Ehegatten tritt, Rede und Antwort stehen, entwickelt sich auf der Bühne mit einfachsten szenischen Mitteln die Geschichte einer fast lebenslangen Freundschaft, auch wenn es anfangs, am ersten Schultag, als beide sich kennengelernt haben, gar nicht so aussah.