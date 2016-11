Winterlingen Techniken helfen den Kindern

Schnell schaffte es bei seinem Vortrag, mit seiner humorvollen Art die Zuhörer zu begeistern. Er aktivierte sein Publikum, indem er die Besucher zum Mitmachen animierte. So sollten die Zuhörer gleich zu Beginn mit ihren Händen Fäuste bilden. Diese Aktion kommentierte der Referent mit den Worten: "Schauen Sie sich Ihre beiden Fäuste mal an; so groß ist Ihr Gehirn. Ja, mehr ist das nicht." Danach glaubte er, gesehen zu haben, wie die Blicke verstohlen zu den Nachbarn links und rechts gingen, verbunden mit erleichterten, neidvollen oder zufriedenen Gesichtsausdrücken.

Im ersten Teil seines Vortrags referierte Andreas Schnell über verschiedene Lerntechniken, die den Kindern helfen, das zu Lernende besser zu behalten. Zur besseren Verständlichkeit baute er immer wieder Phasen der Eigenaktivität in seinen Vortrag ein. Angereichert wurde die Präsentation mit einem verschmitzten Blick auf die mitunter nervenaufreibende Phase des Erwachsenwerdens. Nach den sehr praxisnahen und konkreten Hilfestellungen im ersten Teil folgte ein Blick auf die verschiedenen Lerntypen. Dieser Blick sei deshalb so wichtig, weil jedes Kind auf andere Art und Weise lerne, was eine differenzierte Herangehensweise notwendig mache. Über die Erkenntnis, welcher Lerntyp man sei, könne man gezielt Lernkanäle nutzen, damit leichter und effektiver gelernt werde.

Nach dem zweistündigen Vortrag waren sich die Zuhörer einig: Es war eine sehr gelungene und besonders unterhaltsame Präsentation zum Thema "Das Lernen lernen".