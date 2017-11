Winterlingen Stehenbleiben ist einfach nicht drin

Als fortschrittlich bewerteten die Schulamtsvertreter das eigenständige Konzept der Realschule Winterlingen: Im Zuge stetig steigender Einflüsse von außen und ihrer Folgen – Medienkonsum, Mobbing und wachsende Gewaltbereitschaft – wird ein Zusammenspiel aus Prävention und Präsenz als pädagogische Leitlinie gesehen. Der Grundbaustein "Klassenrat" spiele gerade in den Unterstufen eine wichtige Rolle und gebe den Schülern die Möglichkeit, sich rechtzeitig mit aufkommenden Konflikten auseinanderzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Etablierung eines Streitschlichtungskonzeptes habe in diesem Zusammenhang einen wichtigen Stellenwert und werde ebenfalls in diesem Schuljahr an den Start gehen. Hier sei die Realschule Winterlingen auf einem sehr guten Weg, betonte Schultheiß. Aufgrund der wachsenden Heterogenität innerhalb der Schülerschaft bieten alle Realschulen in Baden-Württemberg künftig neben dem Realschulabschluss in Klasse zehn auch den Hauptschulabschluss ab dem Schuljahr 2019/2020 in Klasse neun an. "Dabei ist es wichtig", betonte Realschulrektorin Brigitte Schmid-Glowiak, "dass die Realschule Winterlingen einerseits ihr Niveau hält und andererseits die Schüler, die mehr Förderung benötigen, ebenfalls angemessen unterstützt. Diesen Spagat müssen wir für alle angemessen leisten." Konrektorin Susanne Baur fügte hinzu: "An einer umfassenden Qualitätsentwicklung arbeiten wir ohnehin immer."

Am Ende zog Schultheiß ein positives Fazit: "Ich habe ein wirklich gutes Gefühl, dass die Schule ihre Aufgaben kennt und sich diesen Herausforderungen auch stellt."