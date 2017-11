Winterlingen Spiele auf einem hohen Niveau

Das Turnier begann mit zwei Gruppen zu je acht Spielern, die jeder gegen jeden spielten. Die ersten vier jeder Gruppe spielten in der Endrunde, wobei die Ergebnisse der Gruppenspiele mitgenommen wurden. Dadurch mussten die Endrundenteilnehmer nur noch gegen die ersten vier der anderen Gruppe spielen.

Routinier Rainer Gaiser ließ als unangefochtener Gruppensieger mit der Bilanz von 7:0-Punkten und 21:1-Sätzen nichts anbrennen. Er steigerte sich von Spiel zu Spiel und ließ mit seiner sicheren Abwehr manche jüngeren Teilnehmer fast verzweifeln.

Es war erfreulich, dass man im Verlauf des Turniers Spiele auf gutem bis technisch hohem Niveau verfolgen konnte. So zeigte Johann Henle als ältester Teilnehmer, dass man Tischtennis nicht so schnell verlernt. Er setzte sich unter anderem in einem Fünf-Satz-Match gegen einen jungen Gegner nach geduldigem Abwehrspiel durch und erreichte als Jungsenior den fünften Platz in der Gesamtwertung.