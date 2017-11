Winterlingen (are). Bürgermeister Michael Maier gab bekannt, dass in nichtöffentlicher Sitzung weitere Spenden für das überregionale Fußballturnier Südgipfel eingegangen seien. Das Turnier, das im Juni 2017 im Stadion der Gemeinde Winterlingen ausgerichtet worden war, wurde durch Spenden finanziert. In seiner öffentlichen Oktober-Sitzung hatte der Gemeinderat zahlreiche Geldzuwendungen akzeptiert. Einige Spender hatten jedoch anonym bleiben wollen. Das Landratsamt als Rechtaufsichtsbehörde hatte dazu erklärt, das auf ausdrücklichen Wunsch der Spender die Annahme auch in nichtöffentlicher Sitzung möglich sei.