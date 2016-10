Winterlingen SPD setzt auf bekannteKandidatin

Winterlingen-Benzingen (det). Sie wurde am Freitagabend bei der Wahlkreis-Mitgliederversammlung in Benzingen nominiert. Kirgiane-Efremidis hatte keinen Gegenkandidaten. Von den 40 stimmberechtigten Mitgliedern votierten alle für sie. "Dieses Ergebnis spricht für die Kandidatin", kommentierte der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute die Abstimmung. Nun werde ein Wahlkampfteam gebildet. Bereits 2013 war Kirgiane-Efremidis angetreten, verpasste aber das Bundestagsmandat um weniger als einen Prozentpunkt. Die SPD-Politikerin, die in Weinheim lebt, will im Kreis wieder einen zweiten Wohnsitz nehmen. In ihrer Vorstellungsrede sagte sie, dass sie um die Brisanz des Wahlkampfs wisse, doch sie habe "Lust darauf".