Winterlingen Mit Frank Schreiber kommt ein Altbekannter zurück

Am Samstag, 15. Juli, findet eine musikalische Sommernacht statt, die von der Musikgesellschaft Veringendorf eröffnet wird. Direkt danach begrüßt der Musikverein zum ersten Mal die Band "Mess of Blues" aus der Schweiz. Mit dem Sänger Frank Schreiber holt der Verein einen ehemaligen Harthauser Musiker zurück, der mit seiner Blues-Coverband ein breites Spektrum an legendären Sounds präsentiert. Mit Hits von bekannten Größen, aber auch ausgefallenen Rhythmen werden die fünf Musiker für mitreißende Stimmung und eine einzigartige Sommernacht sorgen. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt dieses Jahr mit einer Besonderheit. In einem Gottesdienst im Freien wird das Wegkreuz am Festplatz eingeweiht. Die zerfallene Gedenkstätte war in den vergangenen Wochen mit Hilfe einiger Musiker sowie großzügiger Sponsoren renoviert, sodass sie jetzt in neuem Glanz erscheint.

Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst dabei von einem Ensemble des Musikvereins sowie dem Chor Cum Deo. Direkt danach nimmt der Sonntag seinen gewohnten Verlauf mit zünftiger Blasmusik, Mittagstisch, gekühlten Getränken und Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung sorgen der Musikverein Schwenningen, die Alten Kameraden aus Weilstetten sowie die Stadtkapelle Veringenstadt. Für die kleinen Gäste gibt es Kinderanimation.