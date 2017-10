Winterlingen Schluss mit den Schwaben-Klischees!

Winterlingen. Einschläfernd war die Lesung aber keineswegs, die unter dem Titel "Da schwätzat mir net lang" im Rahmen der Winterlinger Buchtage in der Bücherei stattfand. Diese "Erlebnislesung" begann Olaf Nägele mit seiner geheimnisvollen und gruseligen Kriminalgeschichte "Goettle und die Hexe vom Federsee", dem zweiten Fall des Biberacher Pfarrers. Goettle ist ein umtriebiger Charakter – eine Mischung aus Anselm Grün und Bud Spencer – mit vielen Ideen wie dem "Weihwasser to go" und der "Beichte via Skype". Für eine Tagung mit dem Titel "Selfie mit Gott" verlässt er sein Biberacher Terrain und begibt sich in eine fiktive Kurklinik am Federsee, eine "Klinik für Menschen, die sich ihre Krankheit leisten können".

Gerüchte über den bösen Fluch der "Hexe"

Der dritte Todesfall innerhalb von zwei Monaten erscheint doch etwas viel für eine Reha-Klinik und weckt das Interesse des Hobbydetektivs. Stimmen die Gerüchte über den bösen Fluch der behandelnden "Hexe"? Oder liegt es an den verwendeten Heilkräutern, dass es den Patienten so schlecht geht? Schließlich bietet die Natur zu jeder heilenden Pflanze auch ein giftiges Pendant, dessen tödliche oder bewusstseinserweiternde Wirkung im Kriminal-Roman genau beschrieben wird. Daher lautet Nägeles Appell an die Zuhörer: "Wenn Sie ein Problem in der Familie haben, dann kaufen Sie dieses Buch." Um die passende Krankenhaus-Stimmung zu erzeugen, imitiert der Esslinger Schriftsteller schwäbische Dialoge, die er bei seinem eigenen Klinikaufenthalt aufgeschnappt habe. Darüber hinaus erzählt er schwäbische Witze, rappt und wird bei der "Aufklärung auf tandrisch" sehr deutlich – alles nur, um die Zuhörer "in den Fall hineinzuziehen".