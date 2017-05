Winterlingen Schlosskirche als Premierenkulisse

Der gemischte Chor cantus iuvenis aus Winterlingen zeigte ebenfalls sein musikalisches Können. Mit einem gelungenen Auftritt beim Inselfest Mainau auf der Schlossbühne begeisterten die Sänger von Anfang an die vielen Zuhörer rund um die Bühne. Ob Helene Fischers "Phänomen" oder Bette Middlers "The Rose", es war ein Genuss, diesem Chor zuzuhören. Chorleiter Oliver Geiger wusste mit den einstudierten Songs zu überzeugen. Entsprechend tosender Applaus war der verdiente Lohn für den Chor. Rund 45 Minuten später versammelten sich die Chormitglieder in der Schlosskirche. Dort hatte der Jugendchor aus Winterlingen seinen ersten öffentlichen Auftritt. Auch dieser wurde mit viel Applaus belohnt.

Bekannte sakrale Chorgesänge präsentierte "cantus iuvenis". So hörten die Gäste John Rutters "For the Beauty of the Earth" und aus dem Film "Sister Act" den Welthit "I Will Follow Him". Mit afrikanischen Gospel- und altrussischem Kirchengesang zogen die Männer die Zuhörer in ihren Bann.

Nach dem letzten Lied "You Raise Me Up" durfte der Chor den Altarraum nicht ohne eine Zugabe verlassen: "Oh Happy Day" erklang zum Abschluss. Dabei präsentierte sich Manfred Hoeschle ganz in seinem Element und sang hervorragend seinen Solopart. Nach reichlich Applaus der Besucher verabschiedete sich der Chor und trat mehr als zufrieden die Heimreise nach Winterlingen an.