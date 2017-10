Winterlingen (bö). Der evangelische Kirchenchor Winterlingen hat mit einigen Gästen einen Ausflug nach Ludwigsburg unternommen. Ziel waren das "Blühende Barock" und die weltgrößte Kubismusausstellung. Das Programm begann mit einer einstündigen Schlossführung, während der man Räume und Festsäle, ein integriertes Theater und eine Kirche besichtigte. Danach stand die Zeit bis 17 Uhr zur individuellen Gestaltung zur Verfügung. Die Teilnehmer erfreuten sich an den Blumen und staunten über die mannshohen Kürbisse. Dazwischen verzehrten die Ausflügler Mahlzeiten aus Kürbisgerichten und ruhten sich im Park unterhalb des Schlosses aus. Auf der Heimfahrt dankte Chorleiter Oliver Geiger besonders Erika Gulde für die Organisation des Ausflugs. Geiger betete Luthers Morgen- und Abendsegen und stimmte Lieder an. In Hechingen-Boll wurde zu Abend gegessen.