Winterlingen Scher-Kicker im Kellerduell unter Zugzwang

Die Scher-Kicker sind nach drei Wochen ohne Punktgewinn nach ganz unten in der Tabelle abgerutscht. Gegner Biberach indes machte mit dem 1:0-Sieg bei Aufsteiger SV Uttenweiler Plätze gut und zog so an den Neulingen Harthausen, Uttenweiler und Eschach in der Tabelle vorbei. Mit sieben Punkten liegt Biberach allerdings in Reichweite des TSV, der nur zwei Zähler weniger auf dem Konto hat.

Zuletzt verloren die Scher-Kicker beim Tabellenführer mit 1:3. Defensiv war es keine schlechte Leistung. Gar nicht lief es allerdings beim Spielaufbau "Wir müssen mutiger werden und keiner darf verkrampfen, nur weil er Angst hat einen Fehler zu machen", fordert deshalb Trainer Schaupp. "Gegen den FV Biberach, der ebenso unten in der Tabelle fest hängt, wird es Zeit wieder zu Punkten." Doch ausgerechnet jetzt fällt neben Keeper Sauter auch der erfahrene TSV-Kapitän Andreas Dockhorn aus. Aufgrund einer Sehnenentzündung im Knie muss Dockhorn rund drei bis vier Wochen Pause einlegen. Auch der offensivstarke Patrick Reiser wird erst Mitte Oktober wieder zur Verfügung stehen. Einziger Lichtblick ist der Einsatz vom TSV-Torwart Timo Reinhardt, der nach einer Weisheitszahn-Operation zuletzt ausgefallen war und jetzt wieder zurück im Kader ist.

Dementsprechend wird es eine schwere Aufgabe für die geschwächten Harthauser in Biberach. Das weiß auch Schaupp, der sich mit dem Gegner eingehend befasst hat: "Es wird keineswegs einfach für uns. Biberach ist sehr ballsicher, und sie haben Spieler in ihren Reihen, die immer torgefährlich sind." Dennoch überwiegt in Harthausen der Optimismus, dass es endlich wieder klappt mit Punkten. Der TSV bietet seinen Fans Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Abfahrt nach Biberach ist um 12. 30 Uhr am Vereinsheim in Harthausen. Anmeldungen sind bei Ralf Baur möglich, solange noch Platz frei ist.