Winterlingen Realschüler schieben Rollstühle zur Kirche

Winterlingen. Alljährlich folgt die Winterlinger Realschule einer Einladung des Alten- und Pflegeheims Haus Kleebühl und beteiligt sich mit einer Aktion am Welt-Alzheimer-Tag. Auch im Haus Kleebühl leiden nicht wenige Bewohner an dieser demenziellen Erkrankung, für die es noch keine Heilung gibt. Einige von ihnen wurden von 25 Mädchen und Jungen aus den Klassen acht bis zehn in ihren Rollstühlen vom Altenheim zur evangelischen Kirche geschoben, wohnten dort dem Gottesdienst bei und wurden danach wieder zurückgebracht.