Winterlingen Ran an die Tischtennisschläger

Die Teilnehmer treten entweder in einer Herren- oder in einer Damenkonkurrenz an. Bei entsprechender Teilnehmerzahl erhalten jeweils die drei Bestplatzierten einen Pokal. Die größte Gruppe respektive der größte Verein im Feld erhält zusätzlich einen Preis.

Mitspielen dürfen alle, die in keinem Tischtennisverein aktiv gemeldet sind. Zusätzlich wird wieder ein separates Jugendturnier veranstaltet, bei dem alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich Jahrgang 2000 mitspielen dürfen – Jungen und Mädchen miteinander. Auch diese Mitspieler dürfen in keinem Tischtennisverein aktiv gemeldet sein. Das Turnier wird zeitgleich mit dem Jedermannturnier aufgetragen. Anmeldungen dafür sind spätestens bis 17.30 Uhr möglich. Bei entsprechender Teilnehmerzahl erhalten auch im Jugendwettbewerb die drei Bestplatzierten einen Pokal. Das Startgeld beträgt jeweils vier Euro bei allen Turnieren und bei Voranmeldung bis Mittwoch, 1. November. Bei späteren Anmeldungen bis Turnierbeginn beträgt das Startgeld fünf Euro.

Anmeldungen nehmen Alfred Henle und alle Ausschussmitglieder auch während des Trainings entgegen. Für Sitzgelegenheiten sowie belegte Brötchen und Getränke ist gesorgt. Der TTC stellt genügend Schläger zur Verfügung und hofft auf große Resonanz.