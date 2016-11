Winterlingen Prominenz zu Besuch

Ein Zwischenstopp beim Fidelis-Bäck in Wangen zum Frühstück war Pflicht. Dort wartete Prominenz auf die Herren: die in Wangen heimische kleinwüchsige Tatort-Schauspielerin Christine Urspruch. Weiter ging dann die Fahrt zum Endziel Oberstaufen, wo die Gruppe die Zimmer in der Kräuteralm bezog.

Mittags stand eine Wanderung zur Alpemor auf dem Plan. Am nächsten Tag war Weiler das Ziel. Nach einem 14 Kilometer langen Spaziergang unterstützten die Alten Herren dort die erste Mannschaft des TSV beim Landesligarundenspiel tatkräftig. Im Anschluss fuhren sie zurück nach Oberstaufen, wo sie im "Adler" gemeinsam zu Abend aßen.

Zum Abschluss fuhr die Truppe am letzten Tag mit der Imbergbahn auf den Berg zum Wandern, bevor am Nachmittag die Heimreise anstand.