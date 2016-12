Winterlingen Positive Ereignisse überwiegen

Ortschaftsrat bewirtet Besucher

Mit gewissem Stolz verwies Hoffmann auf die dieses Jahr ausgebaute Nelkenstraße und weitere Baumaßnahmen. Für das gute Miteinander dankte er der Gemeinde, dem Gemeinderat und seinem Ortschaftsrat.

Zwischendurch gab es Kaffee und Kuchen, der von den Mitgliedern des Ortschaftsrats gespendet wurde. Die Musikkapelle unter Leitung von Horst Marquardt erfreute die Zuhörer mit weihnachtlichen Weisen, bei dem viele Gäste mitsangen. Scherzhaft meinte Bürgermeister Michael Maier zu Beginn seiner Grußworte: "Auf Mandy folgt Maier." Vor seinem eigentlichen Part, verschiedenen Ehrungen, ergänzte er in drei Punkten die Ausführungen von Ewald Hoffmann. 2016 sei wirtschaftlich ein gutes Jahr für die Gemeinde gewesen. Sehr froh sei er mit dem Gemeinderat über die jetzt erreichte ärztliche Versorgung in Winterlingen. Man habe viel in den Straßenbau investiert, aber auch Weichen für mittelfristige Maßnahmen gestellt.

Ganz schnell waren die ältesten anwesenden Gäste gefunden. Die 91 Jahre sehe man Rosa Henselmann aus Blättringen nicht an, so gratulierte der Schultes mit Komplimenten und Blumen. Konrad Lebherz bekam zugleich als ältester Benzinger Bürger ein Weinpräsent. Mit Weihnachtssternen und anerkennenden Worten dankte der Bürgermeister Sieglinde Abt, Wilhelmine Oswald und Hans Stauß mit je einem Weingeschenk für den Dienst bei den monatlichen Seniorentreffen. Nach dem Vesper und der Einladung zum Weihnachtsspielen der Musikkapelle am Heiligen Abend folgten ein Schlusswort von Ewald Hoffmann und der beliebte Heimatmarsch "Klänge aus Benzingen".