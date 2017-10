Winterlingen. Christina Rommel gibt ein Schokoladen-Konzert: Die Pop-Sängerin ist am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr in der Festhalle in Winterlingen zu Gast. Während Christina Rommel und ihre Band die Bandbreite ihres Könnens präsentieren, bereitet ein Chocolatier Köstlichkeiten aus Schokolade, die Schokoladenmädchen servieren. Viele Rommel-Songs wurden speziell für die Tour neu verpackt. Höhepunkte der Show sind die Rommel-Hits "Schokolade" und "Hauch aus Schokolade". Einlass ist um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat begonnen über den Rommel-Ticketshop: www.christina-rommel.de.