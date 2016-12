Winterlingen-Harthausen. Die Geschichte des hölzernen Jungen Pinocchio präsentiert die Laienspielgruppe Harthausen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Als Geppetto aus einem Stück Holz statt eines Tischbeins einen Holzjungen schnitzt, sind Abenteuer programmiert. So passieren dem Jungen auf dem Weg zur Schule unglaubliche Dinge. Er wird von falschen Freunden in die Irre geführt, pflanzt einen Geldbaum auf einem magischen Feld, wird ins Gefängnis geworfen und von einer Brieftaube gerettet. Während seiner Abenteuer lernt Pinocchio wichtige Dinge über das Leben. Die Vorstellungen am Montag, 26. Dezember, beginnen um 15 Uhr und um 20 Uhr in der Festhalle.