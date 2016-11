Winterlingen "Olympia" geht auch auf der Scher

Danach war die Turnabteilung an der Reihe – sie hatte ein Programm zum 2016 aktuellen Thema "Olympia" auf die Beine gestellt. Eröffnet wurde es vom Mutter-Kind-Turnen, an dem immer mehr Väter mit ihren Kindern teilnehmen; danach zeigten die Mädchen im Alter von fünf bis sieben Jahren beim Synchronschwimmen ihr Können – Badekappen und Nasenklammern durften dabei nicht fehlen. Eine coole Show boten anschließend schwimmend und surfend die gleichaltrigen Jungen.

Die Teilnehmer des gemischten Turnens der Acht- bis Zwölfjährigen stellten auf charmante Weise die deutschen Goldmedaillengewinner in Rio vor. Danach zeigten die sechs bis 13 Jahre alten Leistungsturnerinnen verschiedene Turnübungen an Barren und Boden – der Titel der einen Darbietung lautete "Go for Gold", der der anderen "Elfer Barren".

Dann waren die älteren, die zwölf- bis 18-jährigenLeistungsturnerinnen an der Reihe. Die jungen Olympionikinnen stellten mit turnerischen Mitteln eine Eröffnungsfeier und verschiedene Sportarten vom Sprint übers Gewichtheben bis hin zum Fußball dar. Das Programm rundeten die Übungsleiterinnen ab. In ihren Tanzsäcken führten sie den "Tanz der Götter" auf.