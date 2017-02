Winterlingen Ohne Mann, Mercedes und Thermomix

Musikalisch ist außerdem Nora Boeck­lers nächstes Alter Ego Jackie. Zurückgekehrt von "Deutschland sucht den Superstar" rappt sie jetzt, um ihre Aggressionen im Zaum zu halten. "Sonst geht halt mal ein Schneidezahn fliegen." Jackie hätte gerne ein Kind – aber ja kein "Normalo-Baby": "Die sehen doch aus wie Scampi mit Ohren."

Nora Boecklers eigentliches Problem sind jedoch die Männer. Ihre Mutter, die sie ebenfalls nachmacht – mit roter Perücke –, sorgt sich ernsthaft um ihr "Nörle", das mit 35 ohne Mann, ohne Mercedes und ohne Thermomix dasteht und bei der Wahl des Gefährten Fehler gern fünf- bis sechsmal macht – "nur, um sicher zu gehen".

Kleine Erfolge feiern – so hält die Beziehung

"Ein Hund bellt, eine Katze miaut, ein Mann ist wehleidig. Kommst du damit nicht klar, schaff dir keinen an!" Und wenn man es schon getan hat? Nora Boecklers Tipp an die Damen im Publikum: "Einfach den Mann loben, kleine Erfolge feiern, so hält die Beziehung. Machen Sie bei Ihren Kindern ja auch so."

Den Schlusspunkt setzt Nora Boecklers liebster Blondinenwitz: "Zwei Blondinen laufen stundenlang durch den Wald. Irgendwann sagt die eine: Dann halt doch einen ohne Kugeln."