Winterlingen Obstbauverein belebt Tradition wieder

Winterlingen. Mehr als 50 Jahre ist es her, als die vorerst letzte Obstsortenausstellung in Winterlingen stattgefunden hat. An diese früher öfters und gerne dargebotene Schau möchten die Oberstbauern in diesem Jahr erstmals wieder anknüpfen. In Absprache mit Pfarrer Ernst Nestele und dem evangelischen Kirchengemeinderat veranstaltet der Verein ein Erntedankfest am Sonntag, 1. Oktober, im Gemeindehaus. Die Gäste erwartet eine Ausstellung mit heimischen Obstsorten.