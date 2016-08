Winterlingen Nur die Sprache ist eine Hürde

Mochtal bestritt den Lebensunterhalt in Afghanistan als Schuhmacher, Koch, Bäcker, Fotograf, Näher und Bankier zugleich. In Deutschland sucht er nach Arbeit und muss zunächst Sprachkurse absolvieren, wie der Rest der Familie auch. Er spricht mehrere afghanische Landessprachen sowie Iranisch, Indisch und Pakistanisch. Da sich das arabische Alphabet grundlegen vom lateinischen unterscheidet, ist es für Familie Alizada mühsam, Deutsch zu lernen. Eltaf beherrscht die deutsche Sprache aber zumindest mündlich – dank der Schule – bereits gut und spricht sogar etwas Schwäbisch, erklärt der 14-Jährige und fragt nach: "Verschtosch?" Auf die Anmerkung, dass er womöglich bald besser Schwäbisch als die Einheimischen sprechen könne, wenn er weiterhin in diesem Tempo lerne, antwortet er humorvoll: "Bloß it!"

Bei der Restaurierung der Kirche hilft der Muslim gerne mit

Auch Hobbys pflegen die Familienmitglieder. Eltaf ist übt sich im Taekwondo und spielt Volleyball, der Vater ist Schach-Liebhaber. Engagiert hat sich Eltaf bisher beim Holzhacken, bei Vorbereitungen zur Restaurierung der evangelischen Kirche, im Jugendkreis und in der Sportgruppe. "Wir sind hier in Winterlingen sehr glücklich, wir sind zu hundert Prozent zufrieden."

Trotz der für hiesige Verhältnisse eher bescheidenen Wohnbedingungen hat die Familie nur Lob für Winterlingen und Deutschland übrig. Sehr zufrieden seien sie, hier zu sein. Obgleich die Familie aus einer Großstadt gekommen war, freut sie sich darüber, nun auf dem Land zu leben: "Viele Leute kommen einfach im Haus vorbei und helfen uns oder bringen uns die Sprache bei." In den Städten sei man mehr auf sich allein gestellt und könne nicht so leicht Deutsch lernen, da sich dort viele Menschen selbst in ausländischen Sprachen unterhielten, so Mochtal.

Geflohen ist die Familie wegen der ständigen Terrorbedrohungen, die bereits zum Tod von Angehörigen führten. Abgesehen vom Krieg, so betonen Alizadas, habe ihnen das Leben in Afghanistan sehr gefallen. Sie kamen dort zu Wohlstand. Solange die Heimat nicht mehr sicher ist, hofft die Familie auch weiterhin auf Asyl und will ein neues Leben in Deutschland aufbauen. Das geht nur schrittweise. Doch in den vergangenen acht Monaten hat sie eine Grundlage aufgebaut, die sich sehen lassen kann.