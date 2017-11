Winterlingen Neue Zufahrt und Tankstelle

Ortsvorsteher Ewald Hoffmann sagte, das Gremium begrüße die gesamte Maßnahme: "Fußgänger und Radfahrer können so direkt in die Hohenzollernstraße einbiegen. Das ist eine Win-Win-Situation. Es war uns schon lange ein Dorn im Auge, dass die Leute gezwungen sind, an der Stelle auf der Fahrbahn herumzulaufen."