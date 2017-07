Winterlingen Nach den Ferien gehen Arbeiten los

Winterlingen. Bis in den Herbst des kommenden Jahres hinein wird sich viel tun an der Harthauser Straße: Eine vollständige Erneuerung ist geplant. Beim Ortsbegang sahen sich die Gemeinderäte an, was bis jetzt geschehen ist. Die Anwohner seien sehr geduldig und verständnisvoll, sagte Bauamtsleiter Frank Maier. Das müssen sie auch sein, denn die Straßenbauarbeiten beginnen erst nach den Ferien.

Bisher haben sich die Bauarbeiten auf Sanierungsarbeiten unter der Oberfläche konzentriert und jede Menge Aushub zu Tage gefördert. Neben der Fahrbahn werden auch der Gehweg und die Straßenbeleuchtung erneuert. Den schadhaften Hauptkanal, die Hauptwasserleitung sowie Zufahrten und Hausanschlüsse, die sich unterhalb der Straße auf öffentlichem Grund befinden, bearbeitet die Gemeinde ebenfalls. Außerdem werden Leerrohre für Glasfaserkabel mit verlegt, damit die Anwohner mit schnellem Internet versorgt werden können, sobald es einen Versorger und eine Anbindung ans Glasfasernetz gibt. "Wir achten bei der Gestaltung des Gehwegs darauf, dass es relativ unproblematisch möglich ist, bei eventuellen Bauarbeiten von Netzbetreibern wieder aufzumachen", erklärte der Bauamtsleiter den Gemeinderäten. Die Maßnahme ist schon lange nötig, aber teuer. Ihre Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 930 000 Euro, von denen die Gemeinde den Großteil finanzieren muss. Die Kosten für den Fahrbahnbelag übernimmt das Regierungspräsidium Tübingen. Die Bauarbeiten finden in zwei Abschnitten statt. In der ersten Bauphase bis zum 27. Oktober ist die Harthauser Straße von der Einmündung Bitzer Straße bis einschließlich der Einmündung Sommestraße/Hirschstraße an der Reihe. Eine Vollsperrung ist laut Maier unvermeidlich. Vom Frühjahr bis in den Herbst 2018 soll der Abschnitt bis zur Einmündung des Stockwegs saniert werden.

Der Verkehr wird innerorts über die Route Flandernstraße/Charlottenstraße/Ebinger Straße umgeleitet. Bis zum Ende der Bauarbeiten verläuft die Umleitung über die Landesstraße 449 Richtung Bitz, die L 448 über Freudenweiler Richtung Neufra und die Kreisstraßen 8206/7175 nach Harthausen.