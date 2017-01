Winterlingen Musiker müssen neuen Dirigenten suchen

Vorsitzende Stefanie Blickle eröffnete die Hauptversammlung des Musikvereins und ließ die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Vereinsjahrs Revue passieren. Neben alljährlichen Höhepunkten wie dem Jahreskonzert und der Serenade wirkte der Verein am Kunstprojekt "Video-Hike Winterlingen" mit. Außerdem zeigte sich Blicke mit dem Lindenbaumfest zufrieden, das zum ersten Mal im Park veranstaltet wurde. Dirigent Uwe Kling blickte auf ein emotionales Vereinsjahr zurück. Seit nun 17 Jahren schwingt er für den Musikverein Winterlingen den Taktstock und investiert Jahr für Jahr viel Zeit, Leidenschaft und manchmal auch Nerven. Nach rund 18 Konzerten, fünf Wertungsspielen und unzählig vielen Auftritten als Dirigent möchte er nun wieder zum Instrument greifen und sein Amt niederlegen. Er betonte, dass sein Nachfolger in eine tolle Truppe mit gutem Zusammenhalt komme, und blickt der Dirigentensuche zuversichtlich entgegen. Auch die Jugendarbeit des Vereins ist stabil. Jugendleiterin Valeska Kling berichtete über die nun seit einem knappen Jahr existierende Gemeinschaftsjugendkapelle "HaWiStra". Neben einigen Auftritten in den verschiedenen Orten unternahmen die Jugendlichen gemeinschaftsfördernde Aktivitäten. Beim Probenwochenende und bei der Weihnachtsfeier lernten sich die Jugendlichen gegenseitig besser kennen. Protokollführer Andreas Maute berichtete über alle Ereignisse im vergangenen Jahr, Kassiererin Kathrin Maier über einen soliden Kassenbestand. Wiedergewählt wurde Stefanie Blickle als Vorsitzende. Beisitzer sind Rainer Kubitschek, Armin Sülzle und Tanja Herzig. Blickle warf zum Abschluss noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Eine Herausforderung stelle mit Sicherheit die aktuell laufende Dirigentensuche dar. Anzeigen wurden veröffentlicht. Außerdem steht 2019 ein großes Jubiläum bevor: 100 Jahre Musikverein Winterlingen. Dafür gibt es erste Vorstellungen. Der Verein möchte einen Festausschuss gründen, um die vielen Ideen für das Jubiläum umzusetzen.