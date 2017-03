Winterlingen Sehr gut – und doch Luft nach oben

Dirigent Walter Hauser ging den Stand der musikalischen Entwicklung ein: Sein Ratschlag vom vergangenen Jahr, man solle sich auf den Lorbeeren des damaligen Wertungsspiels nicht ausruhen, habe Früchte getragen, betonte Hauser. Heute zeige sich, dass die Musiker Eigeninitiative entwickelt hätten und auf Workshops gingen oder selbstständige Registerproben veranstalteten. Trotzdem sei nach wie vor Luft nach oben vorhanden – ein weiteres Ziel sei beispielsweise eine ausgewogene, instrumentale Besetzung.

Nach den Berichten dankte Ortsvorsteher Emil Oswald für das aktive Vereinsleben – schließlich gebe es in Harthausen eigentlich "keine Feier ohne den Musikverein".

Bei den Wahlen wurde Holger Lorrain einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Musikvereins gewählt. Er durfte an seiner Seite als stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Schmid im Ausschuss begrüßen. Marion Lorrain, Angelina Kromer und Jana Müller wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der weitere Ausschuss setzt sich zusammen aus den Beisitzern Markus Abt, Jenni Dockhorn, Sabine Endriß, Irina Müller, Hanna Pfaff, Stefan Seßler und Jugendsprecherin Sara Kromer. Bürgermeister Michael Maier gratulierte dem neuen Vorstand zur Wahl und überbrachte die Grüße der Gemeinde.

Dem neuen Ausschuss steht nun einiges bevor: Neben dem alljährlichen Sommerfest rund um "Walters Schuppen" ist auch eine Kirbe im Oktober gemeinsam mit dem Ortsverein des Roten Kreuzes geplant. Das nächste Ereignis ist jedoch bereits das Frühjahrskonzert am Ostersonntag. Das Orchester bereitet in Federführung von Walter Hauser derzeit ein Konzertprogramm in der Mittel- bis Oberstufe vor, auf das sich die Zuhörer freuen dürfen.