Winterlingen Musik, Tanz und Jonglage sorgen für Kurzweil

Mitmachen durfte man an diesem Tag sowieso. "Pimp up your chair", hieß es. Dabei durfte man Holzstühle mit Sprühfarbe aufpeppen. Am Ende zierten etliche Unikate das Gelände. Was beim weiblichen Clown so einfach aussah, nämlich das Jonglieren mit vielen Utensilien, das stellte sich beim Ausprobieren doch eher als schwierig heraus. Wie gut, dass die Fachfrau die Jungen und Älteren beim Üben unterstützte und Tricks zeigte. Selten hat man kleine Jungs so laut quieken gehört. Immer dann, wenn sich Angst und Freude vereinten.

Ein Widerstreit der Gefühle: Die überdimensionalen Insekten waren auf den ersten Blick schon recht furchteinflößend, aber schließlich entpuppten sich die verkleideten Stelzenläufer doch als recht nette Gesellen. "Was ist das?", fragte ein kleines Mädchen ganz erstaunt, als sie weitere bunte, lebendige Figuren entdeckte. Dieses Mal waren es die Theaterkinder in ihren Morphsuits, die mit ihrem Walkact an ihre Berlinreise erinnerten, als man dort "125 Jahre Bund deutscher Amateurtheater" gefeiert hat.

Ein bekanntes Gesicht war auf alle Fälle Roland Single, der allerdings gleich mal darauf hinwies, dass Tochter Jessica dieses Mal nicht mit ihm auftrete, weil "sie verhindert worden ist". Ihr Freund hat sie kurzerhand mit einem Mallorca-Aufenthalt überrascht, und so sang Roland Single allein von schwäbischen Eigenarten und schwäbischem Essen wie den Wurstsalat. Später ging es mit Country-Musik, Rock und Pop weiter, bevor eine Feuershow das erste Hoffest des K3 beendete.

Da war es nicht weiter tragisch, dass der Kinderchor Cantolino krankheitsbedingt seinen Auftritt absagen musste, der Bürgermeister sich den Termin falsch eingetragen hatte, ab und zu ein kleiner Regenschauer niederging und parallel ein Kindergartenfest gefeiert wurde: Improvisation ist schließlich die hohe Kunst beim Kleinkunsttheater.