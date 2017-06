Winterlingen Morsches Dach vereint die Christen

Winterlingen. Das Gerüst steht schon seit Monaten, aber das komplette Ausmaß der Schäden an Winterlingens evangelischer Kirche ist erst in der Karwoche völlig ans Licht gekommen. Sie wird seitdem unter Hochdruck saniert – was bedeutete, dass die Konfirmation am 21. Mai nicht im evangelischen Gotteshaus stattfinden konnte. Deshalb baten die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde die katholische Seelsorgeeinheit Veringenstadt-Straßberg um Unterstützung und erhielten prompt die Zusage, dass ihnen jeder freie Kirchenraum zur Verfügung stehe. Die Wahl ist auf St. Mauritius in Harthausen gefallen. "Ein außerordentliches Zeichen herzlicher ökumenischer Verbundenheit" sieht Pfarrer Ernst Nestele darin, "für das wir nur danke sagen können".

Die Gemeinschaft der Christen unterschiedlicher Konfession ist schon seit längerem ein Markenzeichen des Winterlinger Gemeindelebens. Erste Impulse kamen vor etwa 30 Jahren aus Evangelisationen im Ort mit den Christusträger-Brüdern. Seither findet regelmäßig eine monatliche ökumenische Bibelstunde statt. Da kommen auch umstrittene Themen zur Sprache: "Wunde Punkte sollten unter Christen gerade nicht ausgespart, sondern geheilt werden." Alljährlich finden Bibelwochen statt, und zwar ebenfalls völlig selbstverständlich unter ökumenischer Beteiligung. Pfarrer Nestele erinnert sich an zahlreiche "konfessionsverbindende Trauungen". Besonderen Anklang fand ein Gedächtnisgottesdienst für konfessionsverbindende Paare. Auch ökumenische Bestattungen hat es gegeben.

Bisherige Höhepunkte gemeinsamer Veranstaltungen waren eine erneute Evangelisation 2012 und der Christustag 2015 mit etwa 1200 Teilnehmern. Das Gedenken an 500 Jahre Reformation haben sich die Winterlinger so jedoch nicht vorgestellt. Nicht nur die Konfirmation findet ungeplant in einem katholischen Kirchenraum statt. Zwei noch in diesem Monat im evangelischen Kirchengebäude vorgesehene Trauungen mussten ebenfalls kurzfristig verlegt werden.