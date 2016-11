Winterlingen Mit Theater gegen das "Befremden"

Winterlingen. Jeffrey Döring, Hannah Ebenau, Nils Malten und Sven Hartlep haben im ehemaligen "Welt-Laden" eine kleines Künstlerrefugium eröffnet, das in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit mit der Kleinkunstbühne K3 das Zentrum eines Theaterprojekts werden soll. Dem Vorhaben zugrunde liegen die miteinander verflochtenen Themen Flucht, Migration und Heimat, denen die Gruppe in Winterlingen und mit den Winterlingern gemeinsam nachspüren will.

Den Anfang machte bei der Eröffnung Evelyn Nolle-Rieder vom "K3", die einen im Gefolge des Zweiten Weltkriegs geschriebenen Originalbrief einer alten Dame verlas. Nolle-Rieder, die in einem betagten Sessel in einer Ecke des ehemaligen Schaufensters saß, wirkte, nur durch ein trübes Licht erhellt, wie aus der Zeit gefallen, als sie die Zuhörer mit in die bedrückende Vergangenheit dieser Familienmutter nahm. Die Frau war durch die Folgen der kriegerischen Umstände von ihren Familienangehörigen getrennt worden und berichtete in ihrem Brief in kargen Worten über sich und die Heimat, die durch das Verlassen der Lieben ein wesentliches Stück Seele verloren hat.

Zur Eröffnung des "Eden", das, so hofft Döring, einmal paradiesisch werden soll, banden die Künstler die Gäste in eine erste improvisierte Szene ein. Schauspieler Nils Malten, der vor einem Holzofen mit loderndem Feuer auf dem Boden des unmöblierten Raums kauerte, forderte die Gäste auf, mit ihm dem Raum einzurichten. Virtuell und gedanklich sozusagen, denn außer einer Lichtquelle, Kaffeebechern und Packpapier war nicht wirklich etwas an Ausstattung vorhanden. Unter viel Gelächter nahm der Schauspieler die Anregungen des Publikums auf und versuchte diese mit viel Fantasie und augenzwinkernder Ernsthaftigkeit mit den spärlichen "Requisiten" umzusetzen.