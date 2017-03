Winterlingen Mit Farben gegen Grenzen, Mauern und Stacheldraht

Ein weiteres Gemälde ist grau, aus vielen Gesichtern komponiert. Ein Turm zu Babel, sprachlos aus Angst. Das Schweigen kann schon eine einzelne Stimme, die sich erhebt, brechen. Titel ihrer Gemälde sind "Unterwegs nirgendwohin", "Kinder im Krieg", "Aleppo, was wird aus uns?", "Der letzte Blick zur Heimat", "Schutzsuchend", "Widerstand", "Gefangen".

Seit ihrem 15. Lebensjahr malt Sidal, damit inspirierte sie ihren Vater, der auch begann zu malen. Als er sterbenskrank war, brachte sie ihm Acrylfarbe, weil die schnell trocknet. Sie malte ihm einen tanzenden Derwisch. Das gefiel ihm so sehr, dass er ihr nahelegte, auf diese Art weiter zu malen.

Die Künstlerin, die eine chronische Bluterkrankung hat, zeigt in ihren Bildern extreme Dynamik vor dem Hintergrund großer Geschwindigkeit. Der Betrachter hingegen sollte sich sehr viel Zeit nehmen, um Details zu entdecken. Seit 2010 malt sie Bilder zu diesem Thema. Hintergrund: ihre eigene Geschichte. Die Familie der Zahnmedizinerin wohnt an der südostanatolischen Grenze. Für sie ist klar, dass hinter allen Kriegen nur Habgier und Ausbeutung stehen. In ihren Einsätzen im Entwicklungsdienst hat sie erfahren, dass Geld allein nicht ausreicht. Die Menschen müssten so unterstützt werden, dass sie in ihren Ländern blieben. Dazu bedürfe es der Bildung, Gesundheitsaufklärung und dass Ernährungswissen vermittelt werde.

Döring zitiert den iranischen Autor Said, der in seinen Psalmen von Demut spricht, aus der gegenseitige Liebe erwächst, und endet mit den Worten: "Und schenke uns die Einfältigkeit der Margeriten, die sich auf jeden Frühling freuen, ohne an den Herbst zu denken und seine raffgierigen Finger."

Abidin Karahan, der seit 44 Jahren in Winterlingen lebt, setzt den Schlusspunkt mit seinem Spiel auf der Saz und mit Liedern, die von Liebe, Glück und Freude erzählen. Sabine Froemel vom Asylkreis lobt die Veranstaltung als "das" Wort zum Sonntag, Ulrich Rossman aus Betzingen bezeichnet die Künstlerin als "Frau mit Feuer im Bauch", die sich schon immer sehr intensiv für menschliche Schicksale eingesetzt habe.

Die Ausstellung ist bis Juni zu den Vorstellungszeiten der Kleinkunstbühne K3 zu besichtigen.