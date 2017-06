Winterlingen Mit der Eiche für die Kindeskinder vorsorgen

Winterlingen. Eine neue Eichenkultur soll noch in diesem Jahr im Gebiet Bannhülb entstehen, in direkter Nachbarschaft zum Eichenjungwuchs, der 2017 sein zehnjähriges Bestehen feiert. Station machten die Winterlinger Gemeinderäte auch im Bereich Bannhart, bei den größeren Eichen, die seit 1967 an dieser Stelle wachsen.

Das zweite große Thema war die Verkehrssicherung an der Landesstraße 415 zwischen Winterlingen und Harthausen.

Gemeinsam mit Eugen Seybold von der Holzverkaufsstelle in Albstadt und Forstamtsleiter Klaus Richert führte Revierförster Wolfgang Maier die Gemeinderäte durch den Gemeindewald. Der Bannwald stand auf dem Programm, vor allem aber die Eiche. "Wir pflanzen Stieleichen", erläuterte Richert. "Die Eiche hat durchaus Vorteile im Hinblick auf den Klimawandel. Sie ist außerdem sehr standfest und wir sind zuversichtlich, dass wir eine ordentliche Qualität bekommen."