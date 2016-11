Winterlingen Martinsumzug hilft Kindern und Müttern

Den Organisatoren ist es dabei sehr wichtig, den Kindern das Teilen näher zu bringen und den Brauch von Sankt Martin weiterzuführen. Bereits vorab wurden die Kinder im Kindergarten auf Sankt Martin vorbereitet und durften daher den Gottesdienst gemeinsam mit Diakon Paul Gasser gestalten.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein gemütlicher Ausklang vor dem Pfarrhaus statt. Die Frauen des Arbeitskreises "Lebendige Gemeinde" boten selbst gebackene Lebkuchen sowie Glühwein und Punsch an. Wie jedes Jahr geht der Erlös davon an eine soziale Einrichtung, dieses Mal an den evangelischen Diakonieverband Calw für die Hilfe für schwangere Mütter und Kinder.

Die Organisatoren betonten, dass nicht nur die jahrelange Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Arbeitskreis sehr gut funktioniere, sondern sie auch immer auf die Unterstützung der Feuerwehr sowie der Familie Stauß, welche jährlich Pferd und Reiter für den Umzug bereit stelle, zählen könnten. Gemeinsam ermöglichten sie einen Brauch, der von der Gemeinde angenommen werde. Jedes Jahr nähmen viele Besucher teil und belohnten damit die ehrenamtliche Arbeit.