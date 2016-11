Winterlingen Mannschaft komplett

Maier teilte ferner mit, dass Jennifer Mössmer aus Hechingen als Fachangestellte für Bäderbetriebe eingestellt wird. Damit, so Hauptamtsleiter Ludwig Maag, sei das Team wieder komplett und ein reibungsloser Bäderbetrieb möglich. Nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters war das Naturfreibad wegen Personalmangels an einem Tag pro Woche geschlossen geblieben – das, so Maag, habe bei den Badegästen Verärgerung hervorgerufen, sei aber unvermeidlich gewesen. Es sei grundsätzlich schwierig, Fachkräfte für Bäder zu finden.

Einen Verlust für Winterlingen bedeutet der Abbau des öffentlichen Telefons in der Marktstraße. Seine Einnahmen liegen weit unter dem monatlich geforderten Mindestumsatz von 50 Euro, und deshalb wird die Telekom es nun entfernen. "Da inzwischen nahezu jeder ein Handy in der Tasche hat, ist das nachvollziehbar", befand Maier.