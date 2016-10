Winterlingen Manfred Mai trifft zwei Mal den Nerv der Zeit

Winterlingen. Nicht weniger als fünf Jahre hat Manfred Mai, einer der bekanntesten und fleißigsten deutschen Autoren, an seinem nun erschienenen Buch "Wunderbare Möglichkeiten" gearbeitet, es immer wieder umgeschrieben. Und er hat dafür gekämpft, denn die Hauptfigur, Maximilian, "ist kein Sportler, kein Hans Dampf in allen Gassen, sondern ein Stiller, der über Gott und die Welt nachdenkt und viele Fragen hat", erklärt der Winterlinger. Solche Protagonisten seien nicht leicht an den Mann zu bringen in den Verlagen, die oftmals die Kinder mit Problemen und in Umbruch-Situationen bevorzugten.

Aus eigener Erfahrung weiß der Vater und Großvater allerdings, "dass die intakte Familie immer noch eher die Regel denn die Ausnahme ist", und so hat Mai zu seinem Helden gestanden.

Der "Kinderbote" hat die Lösung gebracht