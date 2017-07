Winterlingen Maier: "Das Wachstum in maßgeblichen Bereichen spricht für sich"

Die Bilanzsumme erhöhte sich um knapp sieben Prozent auf 174 Millionen Euro, das betreute Kundengeschäft stieg auf 322 Millionen Euro überdurchschnittlich, die Kundenforderungen um elf Prozent auf 99 Millionen Euro. Das bilanzielle Eigenkapital, "ein Zeichen unserer Stärke", ist mit 18,6 Millionen im Vergleich gut, wie Braun deutlich machte.

Der Baum hat sich behauptet und ist fest verwurzelt

Betrachte man die Winterlinger Bank als einen Baum, "so können wir mit Stolz feststellen, dass er sich in der Vergangenheit behauptet hat und fest verwurzelt ist", erklärte seine Vorstandskollegin Cornelia Rosenau. Die Grundlage des Wachstums seien die genossenschaftlichen Beratungen – im vergangenen Jahr 2500 an der Zahl. Aus ihrer Sicht habe jede Anlage ihren Reiz, aber auch ihr eigenes Risiko. Rosenau riet daher zu einer guten Mischung. Was des Sparers Sorge, sei ideal für Finanzierungen.

Die Winterlinger Bank habe 2016 an Kunden 350 neue Kredite mit einem Volumen von 26,7 Millionen Euro vergeben. Mit 23 000 Euro wurden Vereine und Institutionen gefördert.

Der Vorstand schlug mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Dividende von vier Prozent aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von 279 363 Euro vor. Dafür votierten die Mitglieder ebenso einstimmig wie für den Prüfungsbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, versehen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Diesen stellte Wirtschaftsprüfer Mark Götz vor.

Einstimmig fielen die Voten bei der Wiederwahl von Harald Linder in den Aufsichtsrat und dessen Reduzierung von sieben auf sechs Mandate aus, ebenso wie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bürgermeister Michael Maier herbeiführte. Der Winterlinger Bank attestierte er, ein sicherer Arbeitgeber und verlässlicher Partner zu sein. "Das Wachstum in maßgeblichen Bereichen spricht für sich."

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Siegfried Arlt, Martha Burkhardt, Paul Gauggel, Lothar Kuhn, Josef Löffler, Dieter Morgenthaler, Horst Müller, Alfons Nolle, Fritz Reiser, Emilie Rother, Rosianne Schwarz, Erich Stauss, Friedrich Stauss, Karl Stauß, Konrad Trappel und Martin Weßner mit der Ehrenurkunde in Gold und Präsenten geehrt. In den Wahlausschuss für die anstehende Vertreterwahl wurden seitens der Genossenschaft Johan Henle für Benzingen, Manfred Löffler für Frohnstetten, Josef Fauler für Harthausen sowie Claudia Kissling-Praster, Kurt Hermann und Rainer Pfersich für Winterlingen gewählt.