Winterlingen Löwen kommen zum Südgipfel

Winterlingen.Im ersten Vorrundenspiel des Südgipfels in Winterlingen am Samstag, 24. Juni, kommt es ab 14 Uhr gleich zu einem sehr interessanten Vergleich: Der TSV 1860 München trifft auf die Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart. Dass die Münchener Löwen am zweitägigen Turnier in Winterlingen teilnehmen, haben die Verantwortlichen des TSV 1860 München dem Mitorganisator des Turniers, Ex-Bundesligaprofi Egon Flad, mitgeteilt.

Danach findet ein Einlagespiel der D-Junioren der Spielgemeinschaft Straßberg-Winterlingen statt, bevor um 17 Uhr der FC Augsburg II auf die SpVgg Greuther Fürth II trifft. Greuther Fürth kämpft in der Relegation in den nächsten Tagen um den Verbleib in der Regionalliga Bayern gegen Viktoria Aschaffenburg. Am Sonntag, 25. Juni, wird das Turnier ab 11.30 Uhr mit dem Spiel um Platz drei fortgesetzt, in dem sich die beiden Verlierer der Vorrundenspiele gegenüber stehen. Nach einem Einlagespiel der Bambini der Spielgemeinschaft Straßberg-Winterlingen kommt es ab 14.30 Uhr zum Kräftemessen der beiden Siegermannschaften des Vortages um den Südgipfel-Pokal 2017.

Die Münchener Löwen werden in der neuen Saison wohl von Klubikone und Ex-Nationalspieler Daniel Bierofka trainiert, der zurzeit den neuen Regionalligakader zusammenstellt. Kern der Mannschaft werden Spieler der bisherigen Regionalligatruppe, die immerhin die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern erringen konnten, bilden. Ergänzt wird der Kader durch einige erfahrene Spieler. Im Gespräch ist auch der ehemalige Profi des VfB Stuttgart, Timo Gebhart.