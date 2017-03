Winterlingen Lachen über den Pechvogel

Winterlingen. Mit der Aufforderung, alles etwas leichter zu nehmen und öfter zu lachen, hat der Kabarettist Dieter Huthmacher sein Publikum auf der Kleinkunstbühne K3 mitgenommen auf eine Reise durch den Alltag eines Schwaben. Möglich gemacht wurde der musikalisch-humorvolle Abend durch die Kooperation mit dem Schwäbischen Albverein Winterlingen, der das K3 seit zwei Jahren als Mundart-Bühne nutzt.

Dieter Huthmacher – zum ersten Mal im K3 – steckte das Publikum sofort an mit seiner Unbeschwertheit. "Leut’, die aus em Bauch raus lachet, krieget koine Falta", lehrte er und forderte die Zuhörer auf, die Seelenreinigung mithilfe von Humor zuzulassen.

Bei den Liedern, die der Kabarettist im Laufe des Abends zum Besten gab, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zunehmen, fiel das nicht schwer. Sei es, als er in "Semmer no per Sie?" alle möglichen Typen von Menschen sezierte, seien es Diäten, Smartphones oder Unnötigkeiten an der Supermarktkasse: Huthmacher verpackte die Themen in herrliche Reime und erinnerungswürdige Melodien.