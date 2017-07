Winterlingen Kirchturm: keine Einsturzgefahr mehr

"Wir machen zaghafte Schritte und befinden uns noch in der Warteschleife", sagt Pfarrer Ernst Nestele. Die Ziegel vom maroden Turm der evangelischen Kirche in Winterlingen jedenfalls sind fast alle runter. "Damit war es möglich, relativ kurzfristig das Kirchenschiff wieder zu nutzen", erläutert der Pfarrer.

Seit Sonntag finden deshalb wieder regelmäßig Gottesdienste in dem Gebäude statt. Um ins Kirchenschiff zu gelangen, sind die Baugitter entfernt, was den Zugang zum Hauptportal ermöglicht. Am nächsten Sonntag gastiert eine Theatergruppe in der Kirche, die aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Ortsgruppe des Christlichen Vereins Junger Menschen in dem Gotteshaus auftreten wird. Offen ist auch die Zufahrt zum Friedhof: "Das ist wichtig für die Bestatter und die Gemeinde", betont Pfarrer Nestele. Ihn persönlich freut es, dass er auch wieder mit dem Auto in die Garage fahren kann. Bei der Hitze in den vergangenen Tagen hat er doch manchmal "gelitten", wenn er in ein auf bis zu 40 Grad aufgeheiztes Fahrzeug steigen musste: "Da gab es so ein paar Momente, die heftig waren."

Allerdings tut dem Pfarrer "momentan sehr weh, dass die Glocken nicht läuten können". Welche Bedeutung das Glockengeläut für die Kirchengemeinde habe, "bekommen wir während der Sperrung des sanierungsbedürftigen Kirchturms unter Schmerzen mit". Doch die nächste Hochzeit ist "erst" im September, "vielleicht läuten die Glocken bis dahin wieder", hofft Nestele. Zum Erntedankfest und vor allem zum Reformationsfest möchte der Pfarrer jedenfalls wieder mit dem vollen Geläut feiern dürfen. Derweil erfreut er sich am ökumenischen Beistand der katholischen Kirche, wo eine Glocke erklingt: "Die läuten für uns mit."