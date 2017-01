Winterlingen Keine Bank und keine Grundschule

Allerdings musste die örtliche Grundschule aufgrund rückläufiger Schülerzahlen geschlossen werden. Zwar habe die so genannte "Familienklasse" für ein weiteres Jahr erhalten werden können, jedoch entschlossen sich die Eltern dazu, ihre schulpflichtigen Kinder an den Schulen in Harthausen und Winterlingen anzumelden. Sollte es künftig je zu einer Erhöhung der Geburtszahlen in Verbindung mit entsprechenden Einschulungszahlen kommen, würde die Schule wieder eröffnet werden, betonte Hoffmann.

Ein weiteres negatives Ereignis sei das Schließen der Filiale der Winterlinger Bank in Benzingen gewesen. Dieser betriebswirtschaftliche Schritt bedeute einen harten Einschnitt für die Bankkunden im Ort. Trotz des Protests der Bürger habe die Geschäftsleitung der Volksbank an ihrer Entscheidung festgehalten und sich zu Ungunsten ihrer Kunden für die Schließung entschieden.

Marco Räffle in seiner Funktion als stellvertretender Ortsvorsteher stellte die im Ort ansässigen Betriebe "S+C Transport GmbH" und "Lumma Design" vor. Sein Amtskollege Hoffmann ließ noch einmal chronologisch die breit gefächerten Aktivitäten und Ortsgeschehnisse Revue passieren. Ausblickend auf das Jahr 2017 wurde die so genannte "Wohnumfeldmaßnahme" thematisiert, die das Schaffen eines Bürgerparks, Kanalarbeiten, den Ausbau der Straßen "Im Dingele" und "In der Au" umfasst. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 910 000 Euro. In der Großgemeinde Winterlingen werden auch die Straßenlaternen auf LED-Technik umgestellt.

Eine besondere Ehrung für zwei Ehepaare

Anschließend ehrte Hoffmann zwei Ehepaare für ihr ehrenamtliches Engagement: Marianne und Eduard Stauß pflegen bereits nahezu ihr ganzes Leben lang den Röhrle-Brunnen, während Agnes und Alfred Koch sich um die Pflege des Gänsebrunnens sowie der Einrichtungen vor dem Rathausplatz kümmern. Hoffmann sprach ihnen dafür Dank und Anerkennung aus und überreichte jeweils ein Geschenk.

Im Anschluss an das Programm nutzten die Bürger die Zeit für Gespräche und auch, um gemeinsam bei einem Glas Sekt das neue Jahr zu beginnen.