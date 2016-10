Die Ziegenhütte Zollernalb in Harthausen hat einen Bundespreis gewonnen. Sie ist bei der "Großen Käseprüfung 2016" vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) mit ihrem "Ziegengreta" in die Riege der 25 besten handwerklich hergestellten Käse gewählt worden. Seit 2015 verleiht der VHM das Prädikat "cum laude" an die 25 besten Käse der jährlichen Prüfung. Um die Auszeichnung zu erhalten müssen die Käse das Urteil der Verbraucher bei einer Publikumsprüfung bestehen. Danach testet sie eine Fachjury.