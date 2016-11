Winterlingen Jetzt nehmen die jungen Musiker Schwereres ins Visier

Mit dem Auftritt beim Schülervorspiel endet für die Kinder der Blockflötenunterricht. Sie dürfen sich nun andere Instrumente aussuchen und eine weiterführende musikalische Ausbildung beginnen.

Jugendleiterin Jana Müller betonte, dass die Lehrer den Kindern bei der Instrumentalausbildung sehr viel Spaß und Freude bereiteten, was auch für die Entwicklung der Kinder von Vorteil sei. Sie würden im persönlichen Unterricht individuell gefördert und erführen durch ein aktives Vereinsleben den Gemeinschaftssinn.

Nach einer Zugabe der Blockflötengruppe folgten die abwechslungsreichen Einzel- und Ensemblevorträge der Kinder und Jugendlichen in Ausbildung. Nahezu alle Jungmusiker werden dabei von vereinseigenen Mitgliedern ausgebildet. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Wochen viel geprobt, um die Gäste mit unterhaltsamen Musikstücken an den jeweiligen Instrumenten zu begeistern.