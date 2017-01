Winterlingen Jeder hat eine Bestimmung

Winterlingen-Harthausen. In der Kirche St. Mauritius in Harthausen erklangen noch einmal weihnachtliche Weisen in voller Fülle. Der gemischte Chor Cum Deo hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Die rund 30 Sänger trugen wohlklingende Gesangsstücke vor und wurden dabei von Sabine Teufel-Rick und Michael Reiß auf der Gitarre begleitet. Außerdem stimmte der Chor gemeinsam mit den Besuchern viele bekannte Weihnachtslieder wie "Oh du fröhliche" und "Kling Glöckchen" an, sodass im geschmückten Gotteshaus noch einmal weihnachtlicher Klang und Glanz zu ihrem Recht kamen.

Zwischen den musikalischen Programmteilen trugen Helene Endriß und Sabrina Otto besinnliche Kurzgeschichten vor. Am Beispiel der Tannenbäume zeigten die beiden auf, dass es für jeden – sei er nun Baum oder Mensch – eine Bestimmung gibt, wenn auch nicht unbedingt die, an die er zunächst gedacht hatte.

Zum Ausklang stimmte der Chor zusammen mit der Gemeinde "Stille Nacht" an. Den Abschluss machte ein gemeinsam gesprochenes Gebet. Für den Chor "Cum Deo" ging mit dem Weihnachtssingen und der anschließenden Weihnachtsfeier ein aufregendes Jahr zu Ende – neben Auftritten und Proben hatte es eine Privataudienz beim emeritierten Papst Benedikt XVI gebracht.