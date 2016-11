Winterlingen Jedem sein eigenes Häuschen

An der Aktion beteiligten sich rund 25 Personen aller Ortsvereine, und weil die Aufgaben gut verteilt waren und alle kräftig zupackten, wurden die sechs Verkaufsstände gleichzeitig aufgebaut und zudem gleich die Inneneinrichtung eingebaut. Gegen 16.30 Uhr war alles fertig, so dass die Aktiven sie mit dem Radlader auf den Lagerplatz bringen konnten.

Künftig kann jeder Verein – jederzeit und in kurzer Zeit – eine Hütte für seine Veranstaltung abholen: ohne lange Aufbauzeit. Eines hat diese Aktion zudem deutlich gemacht: wie gut die Vereinszusammenarbeit in Harthausen läuft. Realisiert wurde das Projekt mit Hilfe einiger Spenden in die Gemeinschaftskasse aller Vereine von Robert Wessner, Gisbert Kromer, Armin Stauss, Anton Blau und der Winterlinger Bank.