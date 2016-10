Winterlingen Industrie, Handel und Handwerk

D iese Frage war Anlass für die Gemeindeverwaltung die Organisation der "EXPO 16 Winterlingen" zu übernehmen. Die Gewerbeschau findet am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in der Turn- und Festhalle in der Friedrichstraße statt.

Bei dieser Gewerbeschau soll den Besuchern ein repräsentativer Querschnitt der in Winterlingen beheimateten Firmen und Dienstleistern aus Industrie, Handel und Handwerk geboten werden. 22 örtliche Firmen und Dienstleister präsentieren dabei die Angebotsvielfalt, Leistungsfähigkeit und Servicequalität in der Gemeinde. "Überzeugen Sie sich von dem breit gefächerten Angebot der Aussteller in einer ungezwungenen Atmosphäre in und um die Turn- und Festhalle Friedrichstraße", lädt Bürgermeister Michael Maier ein.

Für das leibliche Wohl während der Öffnungszeit der "EXPO 16 Winterlingen" sorgt der Chor "Cantus iuvenis".