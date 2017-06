Winterlingen Improvisation kein Problem für die Schüler

Die Schlagworte Heimat, Flucht, Krieg, Ausgrenzung, Fremdsein, Auswandern standen im Mittelpunkt der kurzen Szenen.

So auch als eine Gruppe Fußball spielte und ein Junge fragte, ob er mitspielen dürfe. "Nein geh weg, wir sind genug Spieler", gab ihm ein Junge zu verstehen. Dies sollte eine Situation darstellen, die mitunter Flüchtlinge in fremden Ländern erleben. Am Ende der Geschichte fand der Junge in einer Familie Anschluss und neue Freunde.

"Die Dialoge kamen alle von den Schülern", sagt Evelin Nolle-Rieder von der Kleinkunstbühne K3 in Winterlingen. Sie, Regisseurin Catja Baumann und die Grundschullehrerinnen übten mit der Schauspielgruppe eine Woche lang verschiednen Szenen ein. Kostüme und Bühnenbilder entwarfen die Kinder, genauso wie sie auch für die Geräusche verantwortlich waren. Die Musik-Gruppe hatte ihren großen Auftritt, als sie den Einmarsch der Soldaten imitierten. Als sich die Kinder auf den Boden legten, las ein Mädchen die Kinderrechte vor – eine berührende Szene. Der Schluss der Aufführung fand wie geplant auf dem Schulhof statt: Die Schüler waren dabei gleich angezogen – die Kostüme-Gruppe hatte die T-Shirts entworfen und bemalt. Die Grundschüler redeten mit den Zuschauern, die so aktiv in die Szene miteinbezogen waren, in einer Fantasiesprache. So sollten die Geschwister, Eltern und Großeltern spüren, was es heißt, irgendwo fremd zu sein. Dies den Schülern zu vermitteln, war eines der Ziele der Projekttage.